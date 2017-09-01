Во время бархатного сезона одесское побережье осталось без врачей

14:11, 01 сентября 2017
Общество
27

Врачи констатируют, что "в этом году к некоторым на пляж скорая может просто не успеть".

048

В Одессе во время бархатного сезона на пляжах не будут работать медпункты. Об этом 048 анонимно сообщили фельдшеры.

Читайте такжеВ Одессе горожанам и туристам советуют воздержаться от купания в море (видео)По их словам, обычно до конца сентября на пляжах дежурили врачи, поскольку отдыхающих еще очень много, а ситуации у моря случаются критические. Врачи часто на берегу откачивают тонущих людей - и счет идет на минуты. 

Однако, в этом году спасать будет некому. Вчера, 31 августа, в медпунктах закончили работу. Судя по всему, власти решили сэкономить на зарплате фельдшерам.

В сентябре в городе будут работать три медпункта из девяти. И те только по выходным.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #одесса пляжах врачи#врачей нет пляжах