Во время бархатного сезона одесское побережье осталось без врачей
14:11, 01 сентября 2017Общество
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Врачи констатируют, что "в этом году к некоторым на пляж скорая может просто не успеть".
Врачи на пляжах будут показываться только по выходным \ 048
В Одессе во время бархатного сезона на пляжах не будут работать медпункты. Об этом 048 анонимно сообщили фельдшеры.
Читайте такжеВ Одессе горожанам и туристам советуют воздержаться от купания в море (видео)По их словам, обычно до конца сентября на пляжах дежурили врачи, поскольку отдыхающих еще очень много, а ситуации у моря случаются критические. Врачи часто на берегу откачивают тонущих людей - и счет идет на минуты.
Однако, в этом году спасать будет некому. Вчера, 31 августа, в медпунктах закончили работу. Судя по всему, власти решили сэкономить на зарплате фельдшерам.
В сентябре в городе будут работать три медпункта из девяти. И те только по выходным.
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