Во время бархатного сезона одесское побережье осталось без врачей

В Одессе во время бархатного сезона на пляжах не будут работать медпункты. Об этом 048 анонимно сообщили фельдшеры.

Читайте такжеВ Одессе горожанам и туристам советуют воздержаться от купания в море (видео)По их словам, обычно до конца сентября на пляжах дежурили врачи, поскольку отдыхающих еще очень много, а ситуации у моря случаются критические. Врачи часто на берегу откачивают тонущих людей - и счет идет на минуты.

Однако, в этом году спасать будет некому. Вчера, 31 августа, в медпунктах закончили работу. Судя по всему, власти решили сэкономить на зарплате фельдшерам.

В сентябре в городе будут работать три медпункта из девяти. И те только по выходным.