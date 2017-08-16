В Одессе памятник Дюку де Ришелье одели в вышиванку (фотогалерея)
19:45, 16 августа 2017Общество
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На вышиванку ушло больше пяти квадратных метров ткани.
Накануне Вышиванкового фестиваля, в Одессе, 16 августа парень надел на памятник Дюку де Ришелье вышиванку.
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Фестиваль состоится с 23 по 27 августа. Орнаментом для украинской сорочки стали одесские элементы - якорь и штурвал. Всего же на вышиванку ушло больше пяти квадратных метров ткани.
Как сообщал УНИАН, в Житомире памятник Королеву в центре города одели в вышиванку.
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