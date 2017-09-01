Ани Лорак снова выступит в России, в этот раз - с песней Киркорова (видео)
Ани Лорак выступит на "Новой волне", которая пройдет в Сочи.
Скандальная украинская певица Ани Лорак выступит на российском музыкальном фестивале "Новая волна" с песней артиста РФ Филиппа Киркорова. Об этом свидетельствует ролик в ее Instagram.
"А кто это у нас любит подглядывать за рабочим процессом создания номеров? #Новаяволна", - говорится в подписи к видео.
Читайте также"Сначала - на русском, а дальше - украинский": как Ани Лорак поздравила Украину с Днем Независимости
Как слышно на видеозаписи, Ани Лорак поет песню Киркорова "Иллюзия". Звучат слова:
Виноградными гроздьями тучи ждут,
Что руками ветра с неба их сорвут.
Он забудет тебе позвонить,
А ночь сменит день всё равно.
"Новая волна 2017" пройдет в Сочи с 8 по 14 сентября.
Как сообщал УНИАН-Таблоид, певица Ани Лорак готовит большое шоу под названием DIVA, которое представит в московском "Олимпийском".