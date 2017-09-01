Ани Лорак снова выступит в России, в этот раз - с песней Киркорова (видео)

13:25, 01 сентября 2017
Общество
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Ани Лорак выступит на "Новой волне", которая пройдет в Сочи.

Ани Лорак снова будет выступать в РФ / Скриншот

Скандальная украинская певица Ани Лорак выступит на российском музыкальном фестивале "Новая волна" с песней артиста РФ Филиппа Киркорова. Об этом свидетельствует ролик в ее Instagram.

"А кто это у нас любит подглядывать за рабочим процессом создания номеров? #Новаяволна", - говорится в подписи к видео.

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Как слышно на видеозаписи, Ани Лорак поет песню Киркорова "Иллюзия". Звучат слова:

Виноградными гроздьями тучи ждут,

Что руками ветра с неба их сорвут.

Он забудет тебе позвонить,

А ночь сменит день всё равно.

"Новая волна 2017" пройдет в Сочи с 8 по 14 сентября.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, певица Ани Лорак готовит большое шоу под названием DIVA, которое представит в московском "Олимпийском"

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Теги: #Ани Лорак в России#фестиваль в России