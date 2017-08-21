"Новое шоу "Дивы": Ани Лорак вновь готовится сорвать большой куш в РФ, про концерт в Киеве ни слова

Певица Ани Лорак готовит большое шоу под названием DIVA, которое представит в московском "Олимпийском". Об этом она сообщила в своем Instagram.

Первое шоу состоится третьего марта следующего года. Стоимость билетов на концерт украинской певицы состовляет от 500 до 12 тысяч рублей (от 215 до 5100 грн).

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На российских сайтах продаж заявлено, что премьера шоу DIVA состоится на самых больших площадках Москвы, Санкт-Петербурга и Минска.

В комментариях к афише пользователи пишут, что ожидали премьеры шоу в украинской столице и очень расстроены, что первым делом Ани Лорак решила презентовать свою работу в РФ.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, в июне неизвестный мужчина набросился на певицу Ани Лорак на ковровой дорожке российской премии Муз-ТВ.