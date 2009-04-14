Надо спасать банки, а не тех, кто довел их до банкротства

При рекапитализации коммерческих банков необходимо будет провести переоценку в сторону уменьшения их уставных капиталов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый заместитель главы Секретариата Президента Украины Александр ШЛАПАК на пресс-конференции.

«Ряд банков, которые необходимо рекапитализировать, имеют достаточно высокий уставный капитал, однако регулятивный капитал, то есть их (банков – УНИАН) стоимость, на сегодня фактически равна нулю», - сказал А.ШЛАПАК. При этом он отметил, что если рекапитализация будет проводиться путем традиционного увеличения акционерного капитала банков за счет дополнительной эмиссии, то таким образом «будем поддерживать пакеты акций тех, кто, к большому сожалению, довел банки до банкротства».

Вместе с тем, по словам А.ШЛАПАКА, на сегодня законодательство Украины, в частности Гражданский кодекс и закон об акционерных обществах, предусматривает, что в случае уменьшения уставного капитала банка любой из кредиторов может предъявить свои требования по немедленному возвращению средств, которые были вложены в банк. Представитель Секретариата Президента отметил, что с целью оптимизации законодательства для проведения рекапитализации коммерческих банков необходимо внести ряд изменений в законодательные акты Украины. Он подчеркнул, что это единая позиция Президента, Кабинета министров, Национального банка, МВФ и Всемирного банка.

По словам А.ШЛАПАКА, также необходимо изменение нормативных актов в части ускорения регистрации увеличения уставного капитала банков, а также расширения полномочий нового руководства кредитно-финансовых учреждений в случае вхождения в их капитал государства.