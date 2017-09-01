По делу о трагедии в Княжичах может появиться ряд новых подозреваемых - Луценко

По делу о декабрьской стрельбе в селе Княжичи Киевской области, в результате которой погибли 5 сотрудников полиции, планируется вручение еще 8 подозрений.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

«По факту убийства 5 работников МВД в с. Княжичи, превышения власти и халатности работников Национальной полиции объявлены подозрения бывшему начальнику управления уголовного розыска Киева Куряте, бывшему заместителю начальнику отдела уголовного розыска райотдела Мариновскому, старшему инспектору КОРДА Курте. Планируется вручение еще 8 подозрений», – говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 4 декабря 2016 года в селе Княжичи Киевской области столичные оперативники при поддержке бойцов спецподразделения КОРД готовились к задержанию группы подозреваемых в серии ограблений. В это время наряд полиции охраны выехал в тот же район к одному из домов из-за автоматического срабатывания охранной сигнализации. Между правоохранителями произошла перестрелка, в результате которой погибли 5 сотрудников полиции.

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Открыто уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. По состоянию на январь 2017 года, по результатам служебной проверки, из рядов Нацполиции были уволены 7 офицеров, которые находились на руководящих и оперативных должностях. В отношении еще 9 полицейских применены дисциплинарные взыскания.