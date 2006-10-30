Янукович: за вступление Украины в ВТО отвечало и отвечает правительство

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ отмечает, что ответственным за вступление нашего государства во Всемирную торговую организацию было и остается правительство.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам в Киеве.

«Правительство является ответственным за вступление Украины в ВТО. Это непосредственные полномочия и обязанности правительства», - сказал премьер, комментируя представление Президентом Украины 16 законопроектов, необходимых для вступления Украины в ВТО, в Верховную Раду Украины. «Мы не возражаем, когда Президент выступает с инициативой», - добавил премьеры.

В то же время он отметил, что в подавляющем большинстве правительственные и президентские законопроекты дублируют друг друга, кроме одного законопроекта, который правительство предлагает сделать более широким. В.ЯНУКОВИЧ не уточнил, о каком именно законопроекте идет речь.

Говоря о подготовке к вступлению Украины в ВТО, премьер лишь отметил, что правительство работает над тем, чтобы в ноябре рассмотреть все, или практически все законопроекты относительно ВТО. «Мы ставим целью предложить парламенту не позже середины декабря принять все законопроекты», - подчеркнул премьер.

Он также напомнил, что 1 ноября состоятся парламентские слушания относительно вступления в ВТО, в которых примут участие не только представители правительства и парламента, но и представители ассоциаций товаропроизводителей.