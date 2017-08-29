"Космический рейв": оскандалившийся Дорн избил зайца в психоделическом клипе (видео)

Популярный украинский певец Иван Дорн, ранее оскандалившийся своим высказыванием, что между Киевом и Москвой - только дружба, снялся в клипе своих подопечных - группы YUKO.

В психоделическом клипе на песню "Заєнька" Дорн играет самого себя – он дерется с зайцем, играет с собакой и сверкает зубом.

Кстати, свой стиль YUKO назвали космическим рейвом. "Вместе с Зайцем мы увидим и Ивана Дорна, который оказался в восторге от безумных идей музыкантов и вызвался поучаствовать в съёмках", - обещают музыканты зрителю.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, оскандалившийся Дорн презентовал новый альбом в Москве раньше, чем в Украине.