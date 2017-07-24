Оскандалившийся Дорн презентовал новый альбом в Москве раньше, чем в Украине (фото, видео)

Оскандалившийся украинский певец Иван Дорн презентовал свой третий альбом на фестивале "Ласточка" в Москве. Об этом свидетельствуют фотографии и видео, опубликованные фанатами певца в соцсетях, передает "Обозреватель".

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Фестиваль проходил на территории спортивного комплекса "Лужники". Кроме Дорна, на нем выступили британская певица Элли Голдинг, поп-группа Years & Years и американская исполнительница Александра Сэвиор.

Украинский певец представил свой новый альбом OTD (Open The Dorn). Отметим, что в Украине презентация этого альбома пока что так и не состоялась.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, 31 мая Дорн опубликовал видео, на котором декламирует стихотворение и объясняет свою гражданскую позицию. Видеозапись называется "11.04.17" - именно в этот день, 11 апреля, артист дал интервью росСМИ, в котором назвал агрессию России против Украины "ссорой", а также открестился от информации о том, что помогал воинам АТО. Также Дорн назвал россиян "братьями". Это вызвало волну возмущения в соцсети.