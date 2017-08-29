Печальный рекорд: Одесская область названа худшей по обеспечению населения водой

Согласно национальному докладу о качестве питьевой воды и круглосуточном водоснабжении населения, Одесская область является худшим регионом в стране по данным параметрам. Об этом в ходе коллегии ОГА сообщил начальник областного управления водных ресурсов Василий Потоп, передает Думская.

Читайте такжеВинница возглавила рейтинг городов по качеству жизни и услуг - всеукраинский опросПо его словам, несмотря на наличие в области 18 озер, 64 водохранилищ и более 940 прудов, ситуация с водоснабжением остается крайне сложной, особенно в южной части региона.

«Самыми проблемными в этом плане являются Килийский, Измаильский, Ренийский и Болградский районы, в которых жители 162 населенных пунктов пользуются привозной водой», - заявил чиновник и добавил, что для строительства двух водопроводов в Килийском и Татарбунарском районах по нереализованному проекту 1986 года нужно около 600 млн грн.

В свою очередь председатель Одесской ОГА Максим Степанов сообщил, что всего 25% населенных пунктов имеют централизованное водоснабжение.

«С такими показателями не может идти речи о развитии сельского хозяйства и туризма в части Бессарабии», - констатировал он и поручил в двухнедельный срок подготовить планы и предварительные документы по решению данной проблемы.