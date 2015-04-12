В Госводагентстве назвали условия подачи воды в оккупированный Крым
Украина пустит воду для Крыма по Северо-Крымскому каналу только тогда, когда в рамках закона Украины об оккупированных территориях на территории Крыма будет определен легитимный орган, с которым можно будет заключить договор.
Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя Государственного агентства по водным ресурсам Алексей Чунарев, передает Центр журналистских расследований.
По его словам, также необходимым условием является строительство регулирующего гидротехнического сооружения в русле Северо-Крымского канала на границе с Крымом, на проектирование и строительство которого в госбюджете Украины на 2015 год запланировано выделение 50 миллионов гривень Минприроды и Госводагентству.
«Необходимость строительства этого капитального подпорного сооружения с обустройством узла коммерческого подсчета воды вызвана, в первую очередь, потребностью гарантированного обеспечения водными ресурсами сельхозпроизводителей Херсонской области, которые используют воду Северо-Крымского канала, а также для установления подачи воды из канала в Крым по договору», — говорится в письме Чунарева, которым располагает ЦЖР.
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По словам руководителя ведомства, на сегодняшний день специализированными организациям Госводагентсва ведутся проектно-изыскательские работы по разработке техпроекта подпорного сооружения, где будут определены его конструктивные и технические параметры. Проект планируется завершить к концу 2 квартала 2015 года. Он будет направлен на рассмотрение в ГП «Укргосстройэкспертиза» Минрегионразвития Украины для получения экспертного вывода, который даст возможность начать строительство.
Алексей Чунарев подчеркнул, что погашение Крымом долга перед управлением Северо-Крымского канала за водопользование в 2013 году в размере 1,7 миллиона гривень также остается одним из необходимых условий для дальнейших переговоров по подаче воды в Крым.
Напомним, после аннексии Крыма на полуострове сложилась критическая ситуация с водоснабжением отдельных городов, а также с организацией орошения и полива на землях сельскохозяйственного назначения.
Задолженности водопользователями Крыма перед Управлением Северо-Крымского канала в объеме 1,7 млн гривень остаются нерешенными. В апреле 2015 года Украина перекрыла поставку воды в Крым. Также сообщалось, что Крым продолжает несанкционированно брать воду.