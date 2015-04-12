В Госводагентстве назвали условия подачи воды в оккупированный Крым

Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя Государственного агентства по водным ресурсам Алексей Чунарев, передает Центр журналистских расследований.

По его словам, также необходимым условием является строительство регулирующего гидротехнического сооружения в русле Северо-Крымского канала на границе с Крымом, на проектирование и строительство которого в госбюджете Украины на 2015 год запланировано выделение 50 миллионов гривень Минприроды и Госводагентству.

«Необходимость строительства этого капитального подпорного сооружения с обустройством узла коммерческого подсчета воды вызвана, в первую очередь, потребностью гарантированного обеспечения водными ресурсами сельхозпроизводителей Херсонской области, которые используют воду Северо-Крымского канала, а также для установления подачи воды из канала в Крым по договору», — говорится в письме Чунарева, которым располагает ЦЖР.

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По словам руководителя ведомства, на сегодняшний день специализированными организациям Госводагентсва ведутся проектно-изыскательские работы по разработке техпроекта подпорного сооружения, где будут определены его конструктивные и технические параметры. Проект планируется завершить к концу 2 квартала 2015 года. Он будет направлен на рассмотрение в ГП «Укргосстройэкспертиза» Минрегионразвития Украины для получения экспертного вывода, который даст возможность начать строительство.

Алексей Чунарев подчеркнул, что погашение Крымом долга перед управлением Северо-Крымского канала за водопользование в 2013 году в размере 1,7 миллиона гривень также остается одним из необходимых условий для дальнейших переговоров по подаче воды в Крым.

Напомним, после аннексии Крыма на полуострове сложилась критическая ситуация с водоснабжением отдельных городов, а также с организацией орошения и полива на землях сельскохозяйственного назначения.

Задолженности водопользователями Крыма перед Управлением Северо-Крымского канала в объеме 1,7 млн гривень остаются нерешенными. В апреле 2015 года Украина перекрыла поставку воды в Крым. Также сообщалось, что Крым продолжает несанкционированно брать воду.