Во Львов доставили раненого на учениях криворожского телеоператора, его состояние остается крайне тяжелым (видео)

Во Львов вечером 28 августа военным самолетом Ан-26 Vita доставили телеоператора Вячеслава Вовка, раненного в июле во время учений по территориальной обороне в Кривом Роге.

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Как сообщил сотрудник Западного регионального медиа-центра подполковник Вадим Бакай, перелет из Днепра во Львов длился около трех часов. После приземления Вовка и еще одного военнослужащего, получившего ранения в районе проведения АТО, реанимобилями доставили в Военно-медицинский клинический центр Западного региона во Львове для дальнейшего лечения.

Вместе с Вячеславом во Львов прибыла его жена Инна, чтобы постоянно находиться возле мужа.

«Когда забирали Вячеслава Вовка из областной клинической больницы имени Мечникова в Днепре, его состояние оставалось крайне тяжелым, - рассказал начальник отделения медицинского обеспечения аэромедицинской эвакуации Военно-медицинского клинического центра Центрального региона подполковник медицинской службы Павел Горчук. - Он постоянно подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Во время полета наша бригада поддерживала его состояние стабильным путем корректировки медикаментозного воздействия. Пациент был в сознании, в пределах своих возможностей общался с персоналом».

Как отметил Бакай, на днях в Днепропетровской областной клинической больнице им. Мечникова по поручению министра обороны Украины Степана Полторака военные врачи из Винницы, Львова и Одессы осмотрели Вовка, и после консилиума приняли решение взяться за лечение Вячеслава, предложив для этого транспортировать его во Львов.

Как сообщила на своей странице в Facebook Инна Вовк, во львовском госпитале ее мужа ждет первая операция по удалению осколков из позвоночника. «Мы со Славой продолжаем собирать деньги на дальнейшую реабилитацию в Израиле. Ведь Львов - только начало нашего большого победного пути», - написала она.

Как сообщал УНИАН, 6 июля в Кривом Роге во время проведения учений по территориальной обороне огнестрельное ранение получил 29-летний оператор портала «Первый Криворожский».

Командно-штабные учения проходили возле и в помещении Саксаганского райисполкома города. За их ходом наблюдали приглашенные представители средств массовой информации.

Во время выполнения постановочного эпизода оператор изъявил желание испытать себя в роли статиста. Несчастный случай произошел непосредственно в помещении, на первом этаже здания. Пострадавший с огнестрельным ранением шеи был госпитализирован. Ему сделаны две операции. Его состояние остается тяжелым.