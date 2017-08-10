Раненого на военных учениях криворожского журналиста будут лечить за границей

17:57, 10 августа 2017
Общество
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Для операции и реабилитации журналиста нужно $400 тыс. Сейчас семье пострадавшего удалось собрать только $15 тыс.

Первый Криворожский

Состояние раненого на учениях ВСУ криворожского оператора Вячеслава Вовка оставляет желать лучшего. Сейчас у него работает только одно легкое. На место второго нужно устанавливать имплант.

Лечить Вячеслава согласилась международная бригада медиков из Израиля и Великобритании. Но, по словам жены Вовка Ирины, для операции и реабилитации ее мужа нужно $400 тыс., сообщает "Медіаняня".

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Эти средства пойдут на операцию и установку импланта в легкое, транспортировку, лечение и постоперационный период в Израиле. Один из этапов реабилитации планируют провести в израильской клинике «Шиба».  

Сейчас семье пострадавшего оператора удалось собрать только $15 тыс.

Инна Волк обратилась к президенту Украины, Министерству обороны, народным и местным депутатам с просьбой помочь в решении финансового вопроса. А коллеги Вячеслава инициировали открытое обращение в Министерство обороны, в котором требуют принять их товарища «на полное обеспечение лечения и реабилитации».

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Теги: #Днепропетровщина Кривой Рог#ранения журналиста