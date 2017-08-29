В Одессе на ж/д вокзале задержали подозреваемого в убийстве, совершенном в другой области

В Одессе на железнодорожном вокзале задержали подозреваемого в убийстве, совершенном на территории Запорожской области.

Читайте такжеВ Одесской области задержали иностранца с наркотиками и оружиемКак сообщили УНИАН в пресс-службе Управления патрульной полиции Одессы, вчера ночью, во время профилактической отработки территории железнодорожного вокзала патрульные обратили внимание на мужчину, который подозрительно себя вел возле касс.

Полицейские установили его личность и выяснили, что мужчина разыскивается Бердянским отделом полиции Главного управления Национальной полиции в Запорожской области по подозрению в совершении особо тяжкого преступления, ответственность за которое предусмотрена частью второй статьи 115 УК ("умышленное убийство").

49-летнего мужчину задержали и передали следователям для проведения процессуальных действий, отметили в главке.