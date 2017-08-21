На Одесщине накрыли три цеха, где иностранцы "штамповали" поддельную брендовую одежду (фото)

В Одессе и Одесской области правоохранители выявили и ликвидировали 3 нелегальных цеха по производству одежды, в которых незаконно работали иностранцы.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, в конце прошлой недели (суббота-воскресенье) сотрудниками управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, совместно со следователями под процессуальным руководством прокуратуры области обнаружены подпольные цеха по производству так называемой «брендовой» одежды, где незаконно работали иностранцы.

В частности, в ходе проведения санкционированного обыска на территории Овидиопольского района области обнаружен цех, где работали 13 граждан одной из азиатских стран, из которых четверо в Украине находились нелегально.

Читайте такжеВ Житомире разоблачили подпольный цех по обработке янтаря и полудрагоценных камней

«В двух цехах, находившихся в черте Одессы, работали 10 жительниц Приднестровья», - рассказали в главке.

С места происшествия изъяты вещественные доказательства совершения противоправной деятельности: швейные машинки, 23 рулона тканей, готовая продукция, а также два клише известных торговых марок - Nike и Columbia.

В настоящее время проводятся неотложные следственные действия, устанавливается полный круг лиц, причастных к указанному правонарушению и другие обстоятельства.

По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст.332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.