В Донецкой области по 1,5 тонны опасных отходов на каждого жителя
Сообщает Главное управление статистики
На территории Донецкой области накопилось 6,5 млн. тонн опасных отходов производства, что составляет почти по полторы тонны на каждого жителя.
Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики Донецкой области. (В Донецкой области проживает 4,4 млн. человек – УНИАН).
В сообщении уточнили, что на начало 2009 года на территории Донецкого региона было накоплено 6,5 млн. тонн отходов I-III классов опасности.
Статистики напомнили, что все промышленные отходы делятся на четыре класса опасности: первый класс – это вещества (отходы) чрезвычайно опасные; второй класс - вещества (отходы) высокоопасные; третий класс - вещества (отходы) умеренно опасные и четвертый класс - вещества (отходы) малоопасные. Таким образом, чрезвычайно опасных, высоко опасных и умеренно опасных отходов производства на каждого жителя региона, включая детей, приходится почти по 1,5 тонны, констатировали в облупоравлении.
В масштабах Украины в Донецкой области вследствие чрезвычайно высокой концентрации промышленного производства находится почти треть опасных отходов производства страны, заключили статистики.