В Одессе на Екатерининской кафе решило расшириться за счет тротуара (фото)

Однако никаких разрешительных документов на пристройку у владельцев заведения нет.

Кафе «Гранат», находящееся в доме №1 на Екатерининской улице, расширяется за счет тротуара, передает Думская. Читайте такжеВ Одессе Потемкинскую лестницу накрыли огромным флагом Украины (фоторепортаж)Деревянную «летнюю площадку» обшивают пластиком и металлом. Для пешеходов оставили дорожку шириной около метра.

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