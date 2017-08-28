В Одессе на Екатерининской кафе решило расшириться за счет тротуара (фото)

11:52, 28 августа 2017
Общество
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Однако никаких разрешительных документов на пристройку у владельцев заведения нет.

Фото Александры Ковальчук

Кафе «Гранат», находящееся в доме №1 на Екатерининской улице, расширяется за счет тротуара, передает Думская.

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