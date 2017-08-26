В Ивано-Франковске проходит фестиваль винограда и вина. Как передает корреспондент УНИАН, двухдневное мероприятие началось сегодня на центральной площади Рынок.

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Организаторами праздника являются исполнительный комитет Ивано-Франковского городского совета и клуб "Виноградари Прикарпатья".

Основной целью фестиваля является популяризация виноградарства на Прикарпатье. Всем желающим рассказывают о распространенных сортах винограда, которые хорошо плодоносят в регионе, о культуре потребления вина, которое является еще и творчеством.

На фестивале действует выставка и дегустация столовых сортов винограда, выращенных на Прикарпатье, представлены продукты пчеловодства, проходят конкурсы, мастер-классы и концерт.

Кроме того, проходят познавательные семинары на темы виноградарства и виноделия, на которых опытные специалисты делятся опытом высадки, ухода, борьбы с вредителями и болезнями винограда, секретами виноделия.

На фестивале - 52 участника из разных уголков Украины, представлено более 20 сортов винограда и 25 видов вина.

Сегодня конкурсная комиссия будет определять владельцев лучшего винограда в номинациях "Самая тяжелая гроздь", "Самая красивая гроздь" и "Самая вкусная гроздь". Определят также лучшие сухие и полусладкие вина.