В Украине отмечают День авиации

09:57, 26 августа 2017
Общество
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Работников отрасли поздравил президент.

С праздником также работников авиации приветливая премьер-министр / фото facebook.com/oleksandr.smerychansky

В Украине сегодня отмечают День авиации. Работников отрасли поздравил президент Украины Петр Порошенко. Об этом он написал в Facebook.

«Искренне поздравляю украинских авиаторов с профессиональным праздником. Благодаря вам на украинских крыльях летает весь мир, а Украина носит гордое звание авиационной державы», - отметил президент.

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Он пожелал работникам авиационной отрасли благополучия, счастья и безоблачного неба над головой.

Также с праздником поздравил и премьер-министр Владимир Гройсман.

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Теги: #День авиации#День авиации Украины