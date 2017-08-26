В Украине отмечают День авиации
09:57, 26 августа 2017Общество
1010
Работников отрасли поздравил президент.
С праздником также работников авиации поздравил и премьер-министр / фото facebook.com/oleksandr.smerychansky
В Украине сегодня отмечают День авиации. Работников отрасли поздравил президент Украины Петр Порошенко. Об этом он написал в Facebook.
«Искренне поздравляю украинских авиаторов с профессиональным праздником. Благодаря вам на украинских крыльях летает весь мир, а Украина носит гордое звание авиационной державы», - отметил президент.
Читайте также"Антонов" планирует выпустить 70 самолетов в течение ближайших 5 лет
Он пожелал работникам авиационной отрасли благополучия, счастья и безоблачного неба над головой.
Также с праздником поздравил и премьер-министр Владимир Гройсман.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter