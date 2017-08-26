В Украине отмечают День авиации

В Украине сегодня отмечают День авиации. Работников отрасли поздравил президент Украины Петр Порошенко. Об этом он написал в Facebook.

«Искренне поздравляю украинских авиаторов с профессиональным праздником. Благодаря вам на украинских крыльях летает весь мир, а Украина носит гордое звание авиационной державы», - отметил президент.

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Он пожелал работникам авиационной отрасли благополучия, счастья и безоблачного неба над головой.

Также с праздником поздравил и премьер-министр Владимир Гройсман.