Посольство России в Киеве пикетировали в поддержку Сенцова и Кольченко (фоторепортаж)

Под российским посольством в Киеве 25 августа проходила акция в поддержку заключенных в России Олега Сенцова и Александра Кольченко. Организаторы события посвятили мероприятие второй годовщине объявления приговора крымчанам в российском Ростове-на-Дону. Активисты держали в руках плакаты с текстом: «Ты еще на свободе - помоги политзекам», сообщает Крым.Реалии.

На акции присутствовали около полутора десятков активистов.

Участники акции также разместили баннеры: «За вашу и нашу свободу» и призвали собравшихся писать письма в российские тюрьмы со словами поддержки для заключенных там украинцев.

«Дело Сенцова-Кольченко» разваливалась в суде, но это не помешало дать такой большой срок. Если Олег вполной мере отсидит назначеное наказание, то выйдет в 2035 году», - напомнил участник группы «Комитет солидарности» Максим Буткевич.

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Как сообщал УНИАН, режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали сотрудники ФСБ РФ в оккупированном Крыму весной 2014 года. Их этапировали в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов офисов партий на полуострове. Оба вину не признали.

В декабре 2014 года в Генпрокуратуре России заявили, что Сенцов и Кольченко являются гражданами РФ, поскольку после аннексии полуострова они не изъявили желания сохранить другое гражданство.

В то же время уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская отметила, что Сенцов и Кольченко фактически навязали российское гражданство автоматически, как для большинства жителей Крыма, а отказаться от него в течение месячного срока они, находясь в тюрьме, не могли.

Российский суд 25 августа 2015 года объявил приговор Сенцову и Кольченко, осудив их к 20 и 10 годам заключения соответственно.

Министерство юстиции Украины обратилось с запросом в Россию о передаче Сенцова и Кольченко как граждан Украины. 21 октября 2016 года Россия отказала в передаче Сенцова и Кольченко Украине.