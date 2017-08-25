Порошенко наградил медалью нацгвардейца, спасшего женщину во время взрыва в Киеве

Президент Украины Петр Порошенко наградил медалью "За спасенную жизнь" нацгвардейца Сергея Добровольского, спасшего женщину во время взрыва в Киеве. Видео опубликовано на странице президента в Facebook.

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"В Библии говорится, что если спас хотя бы одну жизнь, значит для этого стоило жить. Именно так поступил нацгвардеец Сергей Добровольский, который вчера спас женщину, пострадавшую от взрыва на улице Грушевского. Я был удивлен профессионализмом действий военнослужащего. Сергей не растерялся, взял ситуация под контроль и оказал первую необходимую помощь. По моему твердому убеждению именно так должен действовать украинский воин", - написал президент.

Как сообщал УНИАН, 24 августа в Киеве произошел взрыв на улице Грушевского между зданием Кабмина и стадионом "Динамо" им. Валерия Лобановского. Вскоре стало известно, что в результате взрыва пострадали три человека: это были жена, теща и друг семьи Героя Украины Валерия Чибинеева.