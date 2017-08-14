"Поймали в гараже": СМИ напомнили об осужденных шпионах из КНДР, охотившихся за "секретами" украинских ракет

В мае 2012 года в Украине были осуждены два гражданина Северной Кореи, сотрудники торгпредставительства КНДР в Беларуси - Рю Сонгчель и Ли Тхэкиль, которых СБУ обвинило в попытке получить доступ к государственной тайне.

Следствие установило, что 26 июля 2011 года северокорейские гости въехали на автомобиле в Украину через Беларусь, и 27 июля прибыли в Днепропетровск. Цель визита - фотографирование секретных документов, которые им должен был за денежное вознаграждение передать сотрудник КБ "Южное", пишет "РБК-Украина".

Позднее задержанные северокорейцы заявили, что являются сотрудниками торгового представительства КНДР в Беларуси, и что род их деятельности связан с разрешением вопросов между странами в области науки и техники.

В их обязанности так же входила организация семинаров по обучению специалистов КНДР на различные темы ракетостроения. Следствие установило, что Сонгчель и Тхэкиль ранее также посещали Украину и Россию. Во время контактов с сотрудниками украинских предприятий северокорейцы неоднократно интересовались ракетными технологиями и просили украинских ученых провести ряд лекций "для граждан Северной Кореи".

В ходе беседы они озвучили интересующие их конкретные темы: баллистические ракеты, системы ракет, строение ракет, двигатели космических аппаратов, раскрытие солнечной батареи, быстрое опорожнение топливных баков, транспортно-пусковой контейнер, пороховой аккумулятор, а так же военные ГОСТы. Также северокорейцев интересовала информация о двигателе межконтинентальной баллистической ракеты МБР РТ-22, натовской классификации SS-22 "Скальпель".

После сигнала сотрудников КБ "Южное" в управление СБУ о контакте с северокорейцами, в службе безопаности разработали операцию по фиктивной, или "контролируемой" поставке документации. Встречу назначили в одном из днепропетровских гаражей, где обоих северокорейцев и взяли с поличным - во время фотографирования чертежей и научных работ по новым технологиям ракетных комплексов, системам поставки ракетного топлива и другим инновациям с грифом "Секретно".

В приговоре суда от 28 мая 2012 года говорится, что разглашение информации нанесло бы немалый урон нацбезопасности Украины, а ракетно-космическая отрасль КНДР получила бы доступ к технологиям, основанным на достижениях украинских ракетчиков, и значительно расширила свои стратегические возможности.

Тайны, за которыми охотились торгпреды, по словам следователей, позволили бы увеличить радиус действия и дальность северокорейских ядерных ракет вплоть до территории США. Обоих фигурантов Красногвардейский районный суд Днепропетровска приговорил в восьми годам заключения.

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Как сообщал УНИАН, ранее американское издание The New York Times разместило публикацию , в которой утверждалось, что успехи Северной Кореи в испытании межконтинентальной баллистической ракеты, которая, вероятно, может достичь США, стали возможны благодаря приобретению мощных ракетных двигателей на черном рынке, скорее всего с украинского завода.

В свою очередь, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что украинский оборонно-промышленный комплекс не поставлял ракетные двигатели и ракетные технологии режиму Северной Кореи. Госпредприятие "Южный машиностроительный завод им. Макарова" заявил, что никогда не имело и не имеет никакой связи с северокорейскими ракетными программами космического или оборонного характера.

В 2002 году США обвинили Украину в продаже Ираку нескольких радиолокационных комплексов «Кольчуга». Доказать факт продажи «Кольчуг» Соединенным Штатам так и не удалось даже после проведения военной операции в Ираке.