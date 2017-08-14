К поставкам ракетных двигателей в КНДР может быть причастна как Украина, так и Россия - NYT (полный перевод)

Успехи Северной Кореи в испытании межконтинентальной баллистической ракеты, которая, вероятно, может достичь США, стали возможными благодаря приобретению мощных ракетных двигателей на черном рынке, скорее всего, с украинского завода. Такое мнение высказывают американские эксперты и представители спецслужб, говорится в расследовании New York Times. Их исследования могут помочь с загадкой, как Северная Корея так преуспела после стольких ракетных неудач, пусть некоторые из них, возможно, были вызваны американским саботажем поставок и кибератаками при запусках.

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В последние два года КНДР сменила поставщиков, утверждает в своем в новом исследовании специалист по ракетным вопросам в Международном институте стратегических исследований Майкл Эллеман.

Президент Трамп называл основным источником экономической и технологической поддержки КНДР Китай, он никогда не обвинял в этом Украину и Россию, хотя его госсекретарь Рекс Тиллерсон намекал как на Китай, так и на Россию как «основные экономические факторы» в поддержке запуска межконтинентальной баллистической ракеты КНДР в прошлом месяце.

Аналитики, которые изучали фотографии Ким Чен Ына, когда тот осматривал новые ракетные двигатели, пришли к выводу, что они происходят от конструкций, которые когда-то приводили в действие ракетный флот Советского Союза. Двигатели были настолько мощными, что одна ракета могла запустить 10 термоядерных боеголовок между континентами.

Эти двигатели были связаны только с несколькими бывшими советскими объектами. Правительственные следователи и эксперты США сосредоточили свои расследования на ракетном заводе в Днепре в Украине. Во время «холодной войны» завод производил самые смертоносные ракеты в советском арсенале, включая гигантские SS-18. Он оставался одним из основных производителей ракет для России даже после обретения Украиной независимости.

Но с того момента, как пророссийский президент Украины Виктор Янукович был отстранен от власти в 2014 году, государственный завод, известный как «Южмаш», пережил тяжелые времена. Русские отменили модернизацию своего ядерного флота. Завод недоиспользуется, долги растут, а моральный дух падает.

Эксперты считают, что это самый вероятный источник двигателей, которые в июле использовались в двух испытаниях межконтинентальных баллистических ракет. Эти ракеты стали первыми, которые, предположительно, могут угрожать городам в США.

«Вероятно, эти двигатели прибыли из Украины - возможно, незаконно. Большой вопрос в том, сколько таких у них есть, и помогают ли им теперь украинцы. Я очень обеспокоен», - сказал Эллеман в интервью.

Он добавил, что следователи Организации Объединенных Наций пришли к выводу, что Северная Корея шесть лет назад уже пыталась украсть ракетные технологии украинского комплекса. Тогда были пойманы двое северокорейцев, а в докладе США говорится, что информация, которую они пытались украсть, была сосредоточена на передовых «ракетных системах, жидкостных двигателях, космических и ракетных топливных системах».

Теперь следователи считают, что в условиях хаоса послереволюционной Украины Пхеньян совершил новую попытку.

Подробный анализ Эллемана является публичным подтверждением того, что в частном порядке в последнее время говорили представители разведки: новые ракеты КНДР созданы по такой сложной технологии, которую северокорейцы не смогли бы разработать сами столь быстро. По-видимому, они впервые запустили новый двигатель в сентябре. Это значит, что им понадобилось всего 10 месяцев, чтобы пройти путь от первых попыток до запуска МБР, если только они не купили конструкцию, детали и опыт на черном рынке.

В Белом доме исследования разведки никак не прокомментировали.

В прошлом месяце «Южмаш» отрицал сообщения о том, что завод борется за выживание и продает свои технологии за рубеж, в частности в Китай. На его веб-сайте говорится, что компания этого не делает, не участвует и не будет участвовать в «передаче потенциально опасных технологий за пределы Украины».

Американские следователи не верят в эти сообщения, хотя и подчеркивают: нет никаких доказательств того, что правительство президента Петра Порошенко, недавно посетившего Белый дом, имело какую-либо информацию или контролировало происходящее на заводе. Как двигатели RD-250 попали в Северную Корею, все еще остается загадкой.

Эллеман не исключает, что крупное российское ракетное предприятие «Энергомаш», имеющее прочные связи с украинским комплексом, могло сыграть свою роль в передаче технологии двигателей RD-250 КНДР. Он сказал, что оставшиеся двигатели RD-250 также могут храниться на российских складах.

Но то, что мощные двигатели попали в Северную Корею, несмотря на множество санкций Организации Объединенных Наций, остается фактом и провалом спецслужб.

С тех пор, как президент Барак Обама распорядился активизировать саботаж против ракетных программ КНДР в 2014 году, американские официальные лица внимательно следили за их успехами. Они, похоже, добились серьезного успеха победу осенью прошлого года, когда г-н Ким приказал завершить летные испытания "Мусудан", ракеты среднего диапазона действия, которая была в центре внимания американского саботажа.

Но, как только Ким Чен Ын приказал оставить эту разработку, КНДР показала другие двигатели. И эти тесты были более успешными.

Леон Панетта, бывший директор ЦРУ, сказал он в эфире программы «Face to Nation» на канале CBS в воскресенье, что северокорейская программа для создания работоспособных МБР, которые могут нести ядерные боеголовки, продвигается быстрее, чем ожидало разведывательное сообщество.

«Скорость, с которой они идут в к этому, - это, откровенно говоря, удивляет как США, так и весь мир», - сказал он.

Неясно, кто несет ответственность за продажу ракет и знаний об их конструкции. Но Эллеман предполагает, что проблемы на заводе и нехватка работы у его инженеров могут быть косвенно с этим связаны.

«Я чувствую, что те парни не хотят делать плохого» - сказал Эллеман, который десять лет назад посещал завод, работая над федеральными проектами по борьбе с угрозами вооружения.

Должностные лица американской разведки отмечают, что Северная Корея эксплуатировала черный рынок ракетных технологий десятилетиями и строила инфраструктуру университетов, конструкторских бюро и собственных заводов.

Режим КНДР также нанимал помощников: в 1992 году официальные лица в московском аэропорту остановили команду экспертов по ракетам, направлявшихся в Пхеньян.

Но это была лишь временная неудача Северной Кореи. Они получили конструкцию для компактной ракеты R-27, изготовленной для советских подводных лодок, созданной конструкторским бюро Макеева, промышленным комплексом на Урале, который использовал экспертов-изгоев, задержанных в московском аэропорту.

Но R-27 была сложной, и конструкция оказалось слишком трудной, чтобы ее можно было удачно скопировать.

В конце концов, КНДР обратила внимание на альтернативные двигатели - завода «Южмаш» в Украине, а также его конструкторское бюро «Южное». Их было потенциально легче скопировать, потому что они разрабатывались не для тесных ракет на подводных лодках, а для более просторных наземных ракет. Это упростило процесс.

В экономическом плане завод в Днепре и дизайнерское бюро столкнулись с новыми проблемами после того, как Россия в начале 2014 года вторглась и оккупировала Крым. Отношения между двумя странами испортились, и Москва отказалась от планов выпускать новые версии ракеты SS-18 на «Южмаш».

В июле 2014 года в докладе Фонда Карнеги говорилось, что такая экономическая ситуация может привести к тому, что украинские ракетные и атомные эксперты «потеряют работу» и смогут поделиться своими ноу-хау с режимами-изгоями и мошенниками.

Первые сообщения о том, что украинский двигатель попал в руки Северной Кореи, появились в сентябре, когда Ким Чен Ын руководил наземным испытанием нового ракетного двигателя, который аналитики назвали самым большим и мощным на сегодняшний день.

Норберт Брюгге, немецкий аналитик, сообщил, что фотографии запуска двигателя показали сильное сходство между ним и моделью «Южмаш» RD-250.

Сигнал тревоги раздался громче после второго наземного запуска нового двигателя и новой ракеты средней дальности КНДР – Hwasong-12. Он побил рекорд КНДР по дальности. Если выровнять высокую траекторию пуска, ракета летела даже дальше, чем американская база Гуам.

1 июня Эллеман заявил, что мощный двигатель явно принадлежал другому производителю. Не тем, «что все, которые мы видели».

Эксперт сказал, что новая линия двигателей КНДР подрывает предположения Запада о ракетном мастерстве страны: «Мы можем быть удивлены».

Это и произошло. При первом из двух испытаний КНДР в июле новой ракеты Hwasong-14, она пролетела достаточно далеко, чтобы угрожать Аляске. При втором вполне могла достать Западное побережье, возможно, Денвер или Чикаго.

На прошлой неделе в «Вестнике ученых-ядерщиков» был представлен подробный анализ нового двигателя, а также вывод о том, что он был получен из RD-250. Находка, по мнению аналитиков, «поднимает новые и потенциально зловещие вопросы».

Они также считают, что это чревато не только новыми угрозами со стороны Северной Кореи, но и новыми опасностями распространения ракетного оружия в мире, поскольку украинский завод все еще остается в плохом финансовом положении. Теперь он делает троллейбусы и тракторы, пока ищет новые контракты на ракеты, чтобы помочь вернуть себе часть былой славы.

В ответ на эту публикацию NYT госпредприятие "Южный машиностроительный завод" заявило, что не имело и не имеет никакого отношения к северокорейским ракетным программам космического или оборонного характера. Секретарь СНБО Турчинов назвал сообщения о поставках Украиной ракетных технологий КНДР происками спецслужб России.