"Южмаш" опровергает наличие "ракетных" связей с КНДР

Государственное предприятие "Южный машиностроительный завод" не имел и не имеет никакого отношения к северокорейским ракетным программам космического или оборонного характера. Такое заявление было размещено в понедельник на сайте "Южмаша".

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"Предположение авторов публикации и процитированного ими "эксперта" касательно возможной связи Украины с прогрессом КНДР в развитии ракетных технологий не имеют отношения к реальности. "Южмаш" никогда ранее не имел и не имеет сейчас никакого отношения к северокорейским ракетным программам космического или оборонного характера. Ракеты и ракетные комплексы военного назначения в годы независимости "Южмашем" не выпускались и не выпускаются. Единственный серийный двигатель, поставляемый в последние годы на экспорт (РД-843 в Италию для европейской ракеты-носителя "Вега"), предназначен для запуска и работы в условиях открытого космоса и по своим характеристикам (в том числе, по силе тяги) не пригоден для использования в баллистических ракетах военного назначения", - сказано в заявлении.

В заявлении также отмечается, что "Южмаш" как государственное предприятие полностью соблюдает требования режима контроля за ракетными технологиями, участником которого Украина является с 1998 года. Также "Южмаш" выражает сожаление по поводу опубликованной The New York Times статьи "провокационного характера, основанной на некомпетентном экспертном мнении".

Напомним, ранее издание New York Times опубликовало статью, в которой говорится, что успехи Северной Кореи в испытании межконтинентальной баллистической ракеты, которая, вероятно, может достичь США, стали возможными благодаря приобретению мощных ракетных двигателей на черном рынке, скорее всего, с украинского завода. Турчинов назвал сообщения о поставках Украиной ракетных технологий КНДР происками спецслужб России.