За годы независимости Украина ни разу не поставляла КНДР товары военного назначения - Турчинов

За годы независимости Государственная служба экспортного контроля Украины не давала разрешение на поставку в Корейскую Народно-Демократическую Республику никаких товаров военного назначения, в том числе ракетных двигателей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Совета национальной безопасности и обороны Украины, секретарь СНБО Александр Турчинов во исполнение распоряжения президента Петра Порошенко от 16 августа доложил, что рабочей группой и Межведомственной комиссией по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля проведена проверка обнародованной изданием The New York Times информации о возможной передаче государственным предприятием «Производственное объединение Южмаш» ракетных технологий, в частности ракетных двигателей РД-250 (RD-250) в Корейскую Народно-Демократическую Республику.

В докладе говорится, что ракетные двигатели РД-250 в количестве 3-х единиц входят в состав первой степени межконтинентальных баллистических ракет Р-36, Р-36орб (индекс ГРАУ - 8К67, 8К69, индекс США - SS-9 mod.1, SS -9 mod.3; индекс НАТО - Scarp) и первых ступеней ракет-носителей «Циклон-2» и «Циклон - 3». Ракетный двигатель РД-252 (высотная модификация РД-250) входит в состав второй ступени межконтинентальных баллистических ракет Р-36 и Р-36орб. Ракетный двигатель РД-262 (высотная модификация РД-250) входит в состав второй ступени ракет-носителей «Циклон-2» и «Циклон - 3».

По итогам проведенной работы и на основании предоставленных государственными органами материалов рабочая группа констатирует: "Существующая система государственного экспортного контроля за международными передачами товаров военного назначения и товаров двойного использования исключает возможность передач таких товаров в страны, в отношении которых введены соответствующие санкции Совета безопасности ООН".

Также, рабочая группа подчеркивает: "За период независимости Украины Госэкспортконтроль не давал разрешительных документов на поставку в КНДР никаких товаров военного назначения и двойного использования, в частности ракетных двигателей РД-250, их модификаций и составляющих к ним".