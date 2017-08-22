За годы независимости Украина ни разу не поставляла КНДР товары военного назначения - Турчинов
Система государственного экспортного контроля за международными передачами товаров военного или двойного назначения исключает возможность передач таких товаров странам, против которых введены санкции Совбеза ООН.
За годы независимости Государственная служба экспортного контроля Украины не давала разрешение на поставку в Корейскую Народно-Демократическую Республику никаких товаров военного назначения, в том числе ракетных двигателей.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Совета национальной безопасности и обороны Украины, секретарь СНБО Александр Турчинов во исполнение распоряжения президента Петра Порошенко от 16 августа доложил, что рабочей группой и Межведомственной комиссией по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля проведена проверка обнародованной изданием The New York Times информации о возможной передаче государственным предприятием «Производственное объединение Южмаш» ракетных технологий, в частности ракетных двигателей РД-250 (RD-250) в Корейскую Народно-Демократическую Республику.
В докладе говорится, что ракетные двигатели РД-250 в количестве 3-х единиц входят в состав первой степени межконтинентальных баллистических ракет Р-36, Р-36орб (индекс ГРАУ - 8К67, 8К69, индекс США - SS-9 mod.1, SS -9 mod.3; индекс НАТО - Scarp) и первых ступеней ракет-носителей «Циклон-2» и «Циклон - 3». Ракетный двигатель РД-252 (высотная модификация РД-250) входит в состав второй ступени межконтинентальных баллистических ракет Р-36 и Р-36орб. Ракетный двигатель РД-262 (высотная модификация РД-250) входит в состав второй ступени ракет-носителей «Циклон-2» и «Циклон - 3».
По итогам проведенной работы и на основании предоставленных государственными органами материалов рабочая группа констатирует: "Существующая система государственного экспортного контроля за международными передачами товаров военного назначения и товаров двойного использования исключает возможность передач таких товаров в страны, в отношении которых введены соответствующие санкции Совета безопасности ООН".
Также, рабочая группа подчеркивает: "За период независимости Украины Госэкспортконтроль не давал разрешительных документов на поставку в КНДР никаких товаров военного назначения и двойного использования, в частности ракетных двигателей РД-250, их модификаций и составляющих к ним".