По случаю празднования Дня Независимости Украины в Житомире стартовал шахматный фестиваль "Незалежність 2017" (фото)

По случаю празднования Дня Независимости Украины 24 августа в Житомире стартовал шахматный фестиваль «Незалежність 2017», который продлится до 27 августа.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирского городского совета. Как отмечается в сообщении, на протяжении четырех дней будут проходить различные мероприятия на улице Михайловской и в помещении Житомирского городского совета.

Организаторами мероприятия является Львовская шахматная федерация «Інтелект», Житомирский городской совет, Федерация шахмат Житомирской области.

Начался фестиваль с сеанса одновременной игры на 100 досках. Около сотни житомирян и гостей города сыграли одновременно с мастерами спорта по шахматам Игорем Выпханюком и Андреем Олишевским.

Кроме того, на всех присутствующих ожидала череда развлекательных мероприятий. Дети получить возможность приобщиться к художественных мастер-классов от ОО «АРТ-Село» на шахматную тематику. Гости из Ровно представили житомирянам другие виды интеллектуальных видов спорта, такие как сеги, го и другие.

Кроме игорно-развлекательных мероприятий, 25 августа в пресс-центре городского совета в 16:30 часов состоится встреча, для обсуждения развития шахматного спорта в городе Житомире.

«Мы планируем обсудить то, как развивается шахматный движение в городе Житомире, о том как он влияет на развитие экономики и туристическую привлекательность города. К обсуждениям присоединятся руководители предприятий города, которые имеют определенное отношение к шахматам, шахматные активисты и представители городского совета», – рассказала УНИАН директор турнира Елена Харчишина.

Читайте такжеВ центре Житомира открыли мемориальную доску первому независимому украинскому театру

Всего для участия в шахматных турнирах зарегистрировались более 100 шахматистов из города Житомира и других городов Украины.

Также в рамках фестиваля 25 августа состоится блиц-турнир, 26-27 августа – турнир по быстрым шахматам, 26 августа – корпоративный межрегиональный турнир Луцк-Житомир, который состоится в ООО «Кромберг энд Шуберт Украина», 27 августа – турнир по быстрым шахматам для любителей.