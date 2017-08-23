В Днепре ко Дню Государственного флага создали самое большое в стране знамя с петриковским орнаментом (фото)

23 августа в Днепре установили рекорд Украины: сине-желтый государственный флаг, размер которого достигает 2,4 м на 23 м, украсили петриковскиморнаментом. При этом использовали специальную технику нанесения краски на ткань. Патриотическую акцию провели в рамках Форума украинской молодежи диаспоры, который проходит в Днепре.

Читайте такжеВ Днепре отметили День государственного флага (фоторепортаж)Установление рекорда инициировал мэр Борис Филатов. Достижение зафиксировали в Книге рекордов Украины. Генеральный директор проекта Анна Крысюк не исключает: уникальный флаг может претендовать на место в Книге рекордов Гиннеса.

Огромное шелковое полотно подготовили заранее. Будущий флаг-рекордсмен простоял под открытым небом всю ночь. Разрисовывать его начали в 8 утра. За три часаакции к ней присоединились более тысячи горожан и молодежь, приехавшая в Днепр на форум диаспоры. Самому молодому участнику установления рекорда – всего 3 года.

Чтобы разрисовать полотнище, потребовалось около 900 баночек краски.В целом использовали почти 10 оттенков желтого и синего цветов.

После фиксации рекорда флаг-гигант планируют передать в Днепровский дворец детей и юношества.