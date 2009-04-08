На Пасху транспорт в Киеве будет работать круглосуточно

На Пасху наземный общественный транспорт в Киеве будет работать круглосуточно.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, по поручению мэра столицы Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО КГГА совместно с представителями церкви отработала программу празднования Воскресения Христова в каждом районе столицы.

Первый заместитель председателя горгосадминистрации Денис БАСС проинформировал, что власть города решила продлить работу наземного общественного транспорта и увеличить количество подвижного состава, особенно в тех местах, где ожидается больше всего прихожан.

Основные маршруты общественного транспорта будут работать круглосуточно. О графике работы маршрутов будет сообщено в ближайшее время.

«Мы хотим также как можно лучше украсить столицу к Пасхе. Для этого коммунальные службы по озеленению и благоустройству территорий начинают работать в усиленном режиме. А еще к празднику все малообеспеченные киевляне получат куличи», – отметил Д.БАСС.

Напомним, что богослужения в храмах столицы начнутся около 23.30 18 апреля, и будут длиться до 03.30 19 апреля. Освящение куличей будет продолжаться до 11-12 часов.