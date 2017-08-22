Суд отпустил под домашний арест депутата Харьковского облсовета, причастного к конфликту с ромами

Суд отпустил под частичный домашний арест депутата Харьковского облсовета от партии «Возрождение» Алексея Литвинова, причастного к смертельному конфликту с ромами в Ольшанах.

Об этом сообщил корреспонденту УНИАН защитник Литвинова Зиновий Галаван, соответствующее решение вчера, 21 августа, принял Печерский райсуд Киева.

«Суд изменил меру пресечения на домашний арест в ночное время - с 21:00 до 7:00", - сказал Галаван.

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По его словам, мера пресечения в виде домашнего ареста в ночное время будет действовать в отношении Литвинова в соответствии с вчерашним определением суда в течение двух месяцев.

Как сообщал УНИАН, 16 мая в поселке Ольшаны в Харьковской области в результате драки и перестрелки между местной ромской общиной и другими жителями села четверо мужчин с ранениями были доставлены в районную больницу, 50-летний ром в результате полученного огнестрельного ранения погиб.

По данным прокуратуры, троих активных участников стычки, в том числе депутата Литвинова, задержали. Досудебное расследование проводится по ч.4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Задержанным объявили подозрения по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины.