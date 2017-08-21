Создана карта глобальных эмоций человечества: украинцы одни из наименее положительных (инфографика)

Отчет "Глобальные эмоции Gallup 2017" предоставляет результаты измерений ежедневного позитивного и негативного опыта людей из 142 стран, определяя "what makes a life worth living" ("то, что делает жизнь достойной"). Понимание эмоционального состояния страны является индикатором определения ее перспектив.

По данным аналитиков Corestone Corp, на протяжении нескольких лет страны Латинской Америки доминируют (7 из ТОП-10 в 2016) по количеству положительных эмоций. Исторически страны на Ближнем Востоке и в Северной Африке имеют самый низкий показатель положительного опыта; также в аутсайдерах рейтинга в 2016 году были постсоветские государства.

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Так, к перечню стран, в которых наблюдается самый низкий уровень положительных эмоций, вошли те, что переживают внутренние и внешние конфликты. Среди них - Йемен, Ирак, Турция и Украина.

Как свидетельствуют данные исследований, отрицательные эмоции в мире возрастают: глобальный показатель Negative Experience Index стабильно увеличивается последние 10 лет. В рейтинге стран с наибольшим отрицательным опытом вошли Ирак, Южный Судан, Иран, Либерия, Центральная Африканская Республика, Чад, Сьерра-Леоне, Уганда и Габон.