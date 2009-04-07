За прошлый месяц люди забрали из банков больше $300 миллионов

Валовые международные резервы Национального банка Украины (НБУ) в марте 2009 года уменьшились на 4%, или 1,067 млрд. долл., – до 25,392 млрд. долл.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном сегодня на сайте Нацбанка.

По данным НБУ, объем операций на межбанковском валютном рынке Украины (покупка и продажа в долларовом эквиваленте) за март составил 12 млрд. 010 млн. долл. При этом сальдо интервенций НБУ на валютном рынке за прошлый месяц составило «минус» 1 млрд. 077,4 млн. долл. (в долларовом эквиваленте).

Объем операций на наличном рынке Украины (покупка и продажа иностранных валют за гривню в долларовом эквиваленте) по итогам марта составил 2 млрд. 385,8 млн. долл., в т.ч. объем валюты, купленной банками у населения, – 909,4 млн. долл., объем валюты, проданной населению, – 1 млрд. 476,4 млн. долл.

Банковские вклады населения в валюте (в долларовом эквиваленте) за прошлый месяц уменьшились на 311,4 млн. долл. и на 31 марта 2009 года составили 11 млрд. 922 млн. долл.

По данным НБУ, в январе 2009 года реальный эффективный обменный курс (РЭОК) гривни повысился по сравнению с декабрем 2008 года на 4,8%. Это произошло за счет усиления номинального эффективного обменного курса гривни (3%) и превышения инфляции в Украине взвешенного показателя инфляции по странам – основным торговым партнерам (на 1,8 п.п.). При этом укрепление гривни наблюдалось относительно российского и белорусского рублей, венгерского форинта, чешской кроны и польского злотого.

По данным НБУ, в феврале 2009 года прирост РЭОК гривни относительно декабря 2008 года составил 10,7%, что было обусловлено как превышением инфляции в Украине ее взвешенного показателя по странам – основным торговым партнерам (на 2,7 п.п.), так и усилением номинального эффективного обменного курса гривни (на 8%). Последнее состоялось вследствие укрепления на протяжении января-февраля доллара США относительно ряда свободно конвертируемых валют, включая евро, фунт стерлингов, японскую ену, швейцарский франк и пр.