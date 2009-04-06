Мэру Ивано-Франковска пытались подарить красный «Запорожец»

Сегодня автомобилисты Ивано-Франковска пытались подарить красный «Запорожец» мэру города в знак благодарности за «европейские» дороги.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе общественной организации «Европейскому городу - европейские дороги», легковой автомобиль марки «Запорожец» в обеденную пору привезли к зданию городского совета и пытались передать документы на автомобиль городскому председателю. Однако охрана здания сообщила, что мэра нет на месте и посоветовали инициаторам подарка – областной ассоциации частных таксистов - подарить этот «Запорожец» какому-нибудь инвалиду.

Председатель Ивано-Франковской областной организации частных таксистов Роман ХАРУК сообщил журналистам, что автомобилисты таким образом хотели привлечь внимание городской власти на катастрофическое состояние дорог в областном центре. На автомобиль прицепили транспарант «Мэру! С благодарностью за дороги!». Участники акции убеждены, что именно «Запорожец», простой и дешевый в ремонте, является тем транспортным средством, которое можно эксплуатировать на дорогах Ивано-Франковска.

В свою очередь городской председатель Ивано-Франковска Виктор АНУШКЕВИЧУС назвал действия ассоциации частных таксистов «пиар-акцией». По его словам, ни одного конструктивного предложения для разрешения проблемы дорог от областной ассоциации частных таксистов в мэрию не поступало. Он сообщил, что коммунальщики города начали ямочный ремонт дорог и напомнили, что на улучшение дорожного полотна областного центра в городском бюджете предусмотрено 16 млн. грн. По его мнению, это позволит отремонтировать дороги почти на 80 улицах.