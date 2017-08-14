Полиция проверяет информацию о побеге в РФ фигуранта дела по массовым беспорядкам 2 мая 2014 года в Одессе

Полиция Одесской области проверяет информацию о побеге в Россию фигуранта дела по массовым беспорядкам 2 мая 2014 года в Одессе Владислава Ильницкого, отпущенного под домашний арест.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

Ранее бывший одесский журналист Артем Бузила, который сейчас проживает в Москве, сообщил в Facebook о побеге Ильницкого в Россию.

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«На днях сбежал из Украины. Вчера при попытке попасть на территорию РФ был задержан российскими пограничниками в аэропорту «Домодедово». Сейчас находится, видимо, в изоляторе, где ему грозит депортация», - написал Бузила.

Последний в 2015 году был задержан по подозрению в сепаратизме и приговорен к 3 годам и 8 месяцам лишения свободы, но вышел досрочно по «закону Савченко» и покинул территорию Украины. Сейчас позиционирует себя, как сотрудник изданий «Взгляд. ру» и «Зеркало Крыма». Занесен в базу сайта «Миротворец» как пророссийский пропагандист и сепаратист.

Бузила также отметил, что «был знаком с Ильницким в тюрьме».

Как сообщал УНИАН, 27 августа 2015 года Малиновский районный суд Одессы изменил меру пресечения, отпустив под домашний арест, трем фигурантам производства о массовых беспорядках 2 мая 2014 года, в том числе, Владиславу Ильницкому.

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В конце апреля 2015 года в Одессе было задержано несколько человек, в числе которых Артем Бузила, которые подозревались в причастности к созданию так называемой «Народной рады Бессарабии».

Справка УНИАН. 2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков с участием пророссийских и проукраинских активистов погибли 48 человек, пострадали около 300. В ходе столкновений в центре города были застрелены несколько человек. Затем проукраинские активисты пришли на Куликово поле, на котором располагался палаточный городок сепаратистов. Палатки загорелись, начался пожар в Доме профсоюзов, в котором также погибли люди.