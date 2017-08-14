Украинские хирурги провели уникальную операцию по удалению опухоли на мозге

Специалисты Киевского института нейрохирургии имени Ромоданова провели уникальную операцию по удалению опухоли на мозге. Спустя пациента увезли не в реанимационный бокс, а сразу в общую палату. Все - благодаря особым технологиям, которые первыми в мире смогли совместить именно украинские врачи. И получили успешный результат. Об этом говорится в программе ТСН.

После операции прошли сутки, а Иван уже в общей палате. Мать говорит, и подумать не могла, что сын так быстро станет выздоравливать. Ведь операцию ему делали на мозге.

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Он жаловался на головную боль и затруднение движения конечностей. Обследовали и нашли немалую опухоль. Хуже всего, говорит хирург Владимир Розуменко, что опухоль давила на нервные окончания. Ивана в любой момент могло парализовать. Собственно в этом и была главная сложность операции.

Хирурги начали с создания компьютерной модели опухоли, чтобы видеть, где она находится и с какими частям мозга соприкасается. Такая модель – как навигационная карта для компьютерной системы и врача. Она с точностью до полмиллиметра позволяет бороться с опухолью. А вот для самой борьбы избрали необычный метод. До этого его не применяли даже в мире.

"Это единственный способ и удалить опухоль, и сохранить больному качество жизни", - говорит хирург.

Через сутки после операции врач рассказывает Ивану, что он уникальный пациент. Ведь украинские хирурги такое сделали первыми в мире. Теперь на их методику будут ориентироваться врачи из других стран.

В одной операции, говорит врач, соединили сразу три технологии: эндоскопию, то есть трубку, которая дает возможность добраться к самым сложным зонам; компьютерную навигацию; лазер, чтобы убрать опухоль.

Пока эти технологии не совмещал ни один хирург в мире. Результат даже превзошел ожидания. Крови во время операции фактически не было. Благодаря чему пациента и перевезли из операционной в общую палату. О вчерашней работе хирургов напоминает разве перевязка на голове и небольшой шрам возле нее.

Новая техника даже после сложнейших операций направлена на то, чтобы дать людям полноценную жизнь. Поскольку раньше после таких вмешательств осложнения были едва ли не нормой. А врач Розуменко своим пациентам даже головы не бреет, чтобы не чувствовали себя больными. И не пугали своим видом тех, кто только ждет операцию.