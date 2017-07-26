Сенаторы США встретили Маккейна после операции громкими аплодисментами (видео)

Сенаторы США встретили бурными овациями республиканца Джона Маккейна, который вернулся к работе после того, как у него обнаружили опухоль головного мозга.

Соответствующее видео обнародовало издание NBC News на своей странице в Facebook.

Когда Маккейн появился в зале заседаний, его коллеги встали и начали аплодировать.

Джон Маккейн после операции по удалению опухоли в головном мозге приехал в Сенат для участия в голосовании по реформе здравоохранения, введенной бывшим президентом США Бараком Обамой, известной как Obamacare.

В конце концов Сенат проголосовал за начало дебатов по законопроекту об отмене действующей системы медицинского страхования.

Как сообщал УНИАН, Маккейн пообещал вернуться к работе после лечения. Ранее 80-летний сенатор перенес операцию по удалению пятисантиметрового сгустка крови над левым глазом. Анализ тканей показал, что у Маккейна первичная опухоль мозга, известная как глиобластомы.