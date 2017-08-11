В полиции рассказали подробности о схеме продажи украинцев в рабство в Британию

Полицейские и сотрудники пограничной службы Украины совместно с зарубежными коллегами пресекли деятельность транснационального канала торговли людьми из Украины в Великобританию. Как сообщила пресс-служба Национальной полиции, преступная группа, которая наладила схему трудовой эксплуатации украинцев на территории Великобритании, действовала в течение почти четырех лет.

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«Во время проведения оперативных мероприятий, в рамках досудебного расследования начатого по ст. 149 УК Украины, правоохранители разоблачили деятельность преступной группы, насчитывавшей более 11 человек. Среди них граждане Польши, Литвы и Украины», - говорится в сообщении.

Злоумышленники организовали и наладили четко спланированную схему, по которой вербовали и перемещали через государственную границу украинцев в Великобританию. Пострадавших обычно использовали для работы на фермерских хозяйствах и в качестве строителей, разнорабочих, домработниц, официантов и др. Оперативники полиции установили, что по такой схеме злоумышленники переправили за границу более 30 украинцев.

Обещая работу, участники преступной группы втягивали в долговую кабалу пострадавших. После незаконного пересечения государственной границы граждане Украины из-за неопределенного статуса и долга попадали в зависимость от работодателей, у которых работали сверх нормы. Заработная плата оставалась мизерной, поэтому они не имели возможности вернуться домой из-за нехватки средств и нелегального положения.

«В результате проведения спланированной спецоперации на территории Литвы задержаны и взяты под стражу 4 человека, трое из них - иностранцы. Кроме того, предупреждено вовлечение около 200 украинцев в трудовую эксплуатацию за рубежом», - сообщили в полиции.

По результатам проведенных обысков у злоумышленников изъяты черновые записи, документы украинцев и телефонные записные книжки с номерами телефонов пособников за рубежом и пострадавших. Кроме того, изъяты списки потенциальных потерпевших, которых было более 200 человек.

Сейчас следственные действия продолжаются, решается вопрос о создании совместной международной следственной группы, которая будет заниматься полным и объективным проведением досудебного расследования по этому факту.

В то же время помощник председателя Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян сегодня на брифинге заявил, что это уже не первая межгосударственная операция по предотвращению торговли людьми. По его словам, особенностью «этого канала было то, что фактически речь идет о рабстве XXI века".

Слободян отметил, что данный канал "действовал с 2012 года, есть основания говорить о том, что более 200 человек стали жертвами торговли именно через этот канал".

Он отметил, что в Великобритании украинцы в основном работали на низко оплачиваемых работах - автомойщиками, в фермерских хозяйствах - ухаживали за животными, на уборке урожая и посудомойщиками.

На брифинге были продемонстрированы видео, как в Литве была проведена операция по задержанию торговцев людьми.

Ранее о разоблачении международной сети торговли людьми, которая планировала вывозить в Британию для принудительного труда украинцев, сообщили пограничники из Литвы.