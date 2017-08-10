В Литве преступники пытались продать украинцев в трудовое рабство в Британию (фото)

В Литве пограничники разоблачили международную сеть торговли людьми, которая планировала вывозить в Британию для принудительного труда украинцев. Об этом сообщает «Европейская правда" со ссылкой на сообщение Службы охраны государственной границы Литвы.

Трое граждан Литвы и украинец, который является главным организатором, отправляли людей в Соединенное Королевство.

Правоохранители провели обыски и нашли девятерых нелегально доставленных украинцев, которых преступники планировали незаконно вывезти за границу, и, воспользовавшись их уязвимостью, использовать для принудительного физического труда в рабских условиях.

Во время обысков также было найдено оружие. Окружной суд Вильнюса разрешил арест организатора преступной схемы на 3 месяца. Его сообщников арестовали на срок от 10 дней до месяца.

Как сообщал УНИАН ранее, в Луганской области правоохранители разоблачили схему торговли людьми для сексуальной эксплуатации в России.

Установлено, что жительница Луганщины вербовала на территории области женщин с целью их дальнейшей сексуальной эксплуатации в Российской Федерации. Злоумышленница завербовала трех женщин, одна из которых была несовершеннолетней.

«Накануне, при попытке переправки вышеуказанных лиц в Российской Федерации, злоумышленница задержана сотрудниками Управления по борьбе с торговлей людьми Главного управления Национальной полиции Украины в Луганской области в порядке ст. 208 УПК Украины», - говорилось в сообщении полиции.