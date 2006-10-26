Конфликт ветвей власти в Запорожье

Местный суд Орджоникидзевского района Запорожья в обеспечение админиска мэра города Евгения КАРТАШОВА о неправомерности проведения 5-й сессии Запорожского горсовета вынес постановления, запрещающие секретарю Запорожского городского совета Юрию КАПТЮХУ созывать и проводить сессии.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Запорожской мэрии, постановлением от 23 октября (дня, когда депутаты Запорожского горсовета под председательством Ю.КАПТЮХА провели 2 пленарное заседание 5-й сессии горсовета - УНИАН) суд "запретил секретарю Запорожского горсовета, созывать, продолжать и проводить заседания 5-й сессии городского совета до принятия судебного решения по админделу".

Вторым постановлением - от 24 октября - местный суд Орджоникидзевского района Запорожья в обеспечение админиска Е.КАРТАШОВА "остановил действия распоряжения секретаря горсовета Ю.КАПТЮХА о созыве 6-й сессии Запорожского горсовета и запретил Ю.КАПТЮХУ издавать распоряжения, направленные на созыв, проведение либо продолжение сессий Запорожского горсовета до рассмотрения вопроса по админделу по существу".

Как сообщал УНИАН. На 5-й сессии Запорожского горсовета депутаты приняли решение о роспуске исполкома горсовета и отставке всех заместителей мэра.

Решения были приняты 18 октября вечером в зале заседаний горсовета, обесточенном после того, как мэр Запорожья Е.КАРТАШОВ после пятичасовых попыток заставить депутатов принять предложенную им повестку дня, покинул его. На второе пленарное заседание сессии собранной 23 октября секретарем горсовета Ю.КАПТЮХОМ мэр города не явился вообще.

Вместо этого мэр Запорожья обратился в прокуратуру Запорожья с просьбой "дать правовую оценку событиям, проходившим в сессионном зале после закрытия сессии", но получил отказ: прокурор Запорожья Олег СКИДАНОВ заявил, что рассмотрение вопроса о соблюдении либо несоблюдения регламента находится в компетенции не прокуратуры, а суда.

Причиной конфликта между Е.КАРТАШОВЫМ и депутатским корпусом стал кадровый вопрос: не взирая на протесты депутатов, мэр настаивал на сохранении должностей заместителей городского головы за Валерией ЧЕРКАССКОЙ и Владиславом Гальцовым с именами которых депутаты связывают нарушения при распределении земель коммунальной собственности и получении кредитов под залог городского имущества.