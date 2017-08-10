В Одесской области задержана глава поселкового совета при получении 30 тысяч гривень взятки

В Одесской области сегодня, 10 августа, правоохранители разоблачили главу поселкового совета в получении взятки за подписание решения о разработке детального плана территории. Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, следователи областной прокуратуры совместно с сотрудниками управления Службы безопасности Украины в Одесской области задержали руководителя Захаровского поселкового совета.

«Неправомерную выгоду должны были передавать двумя частями, меньшую из которых в сумме 15 тыс. грн представитель органа местного самоуправления получила раньше. Правоохранители разоблачили должностное лицо при получении второй части обусловленных средств в размере 30 тыс. грн от представителя предприятия за подписание решения поселкового совета о предоставлении разрешения на разработку детального плана территории, а также подписание задание на разработку этого плана», - рассказали в пресс-службе. Отмечается, что в дальнейшем детальный план территории является основанием для заключения договора аренды на земельный участок.

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Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия. Процессуальное руководство в уголовном производстве по ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды) Уголовного Кодекса Украины осуществляют следователи прокуратуры Одесской области.

Как сообщал УНИАН, на Житомирщине на взятке задержали председателя сельсовета, которая требовала деньги за выделение земли. 4-летняя жительница Пулинського района, требовала и получила от местного жителя денежное вознаграждение в размере 26 тыс. грн.