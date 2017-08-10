В САП назвали возможную сумму залога для воров на проекте "Стена"

Антикоррупционная прокуратура и НАБУ задержали семерых подозреваемых в растрате государственных средств, выделенных на строительство укрепления на украинско-российской границе. На проекте "Стена" было разворовано 16 миллионов гривень, говорится в сюжете ТСН.

Об идее построения защитной стены объявил в сентябре 2014 года тогдашний премьер-министр Арсений Яценюк. Реализовать намерение планировали за четыре года, потратив на это 8 миллиардов гривень.

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Среди задержанных НАБУ оказались пограничники, директора строительных фирм и предприятий-подрядчиков. В среду им объявили о подозрении. Прокуроры настаивают на мере пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога. "Наша задача – чтобы было возмещение причиненных убытков. Максимальная сумма залога на всех – это 16 миллионов гривен. Уже когда следствие установит роль каждого из этих лиц, по каждому будет определяться его конкретная сумма залога", - пояснил Назар Холодницкий.

Как уже сообщалось, 8 августа в деле о хищении средств проекта "Стена" было задержано шесть человек. Задержание проводилось детективами Национального антикоррупционного бюро под процессуальным руководством прокуроров Специализированной аниткорупційної прокуратуры. Глава Специальной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий допустил возможность новых задержаний в деле хищения средств для строительства стены на границе с Россией.