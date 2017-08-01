САП обратилась в суд с ходатайством взыскать залог за Полякова в госбюджет - Холодницкий

Специализированная антикоррупционная прокуратура обратилась в Соломенский районный суд Киева с ходатайством взыскать залог, внесенный за народного депутата Максима Полякова, в госбюджет. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил руководитель САП Назар Холодницкий.

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«Мы ждали до понедельника до завершения рабочего дня, до 18.00, что подозреваемый Поляков выполнит решение Соломенского районного суда об избрании меры пресечения. Он его выполнил частично, не выполнив те условия, которые были определены в постановлении. В частности, относительно ношения электронного браслета контроля. Подчеркиваю, что другой подозреваемый - Розенблат - решение суда выполнил в полном объеме. И сегодня в 09.00 один из процессуальных руководителей обратился в Соломенский суд с ходатайством о взыскании указанного залога в доход государства», - сказал Холодницкий.

Как сообщал УНИАН, 21 июля Соломенский районный суд избрал Полякову меру пресечения в виде залога в размере 304 тыс. грн. Также суд обязал его носить электронное средство контроля, а также не отлучаться из Киева и Умани без разрешения следователя, воздерживаться от общения со свидетелями в уголовном производстве и сдать все паспорта для выезда за границу.

Поляков заявил, что не собирается вносить залог и выполнять назначенные судом обязательства (кроме общения со свидетелями), однако 25 июля такой внес залог.

Поляков подозревается в совершении действий, предусмотренных ч. 4 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины. 11 июля Верховная Рада дала согласие на привлечение его к уголовной ответственности, однако отказала в предоставлении согласия на задержание и арест.