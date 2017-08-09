Плата для Гиппократа: СМИ показали состояние главного врача киевского роддома (фото)

Пока пациентам Киевского городского родильного дома №2 рассказывают об отсутствии элементарных медикаментов и нехватки финансирования, семья главного врача владеет элитной недвижимостью, дорогим автопарком и большим количеством наличности. Об этом говорится в сюжете "Вылечить систему" Леси Ивановой для программы "Наші Гроші з Денисом Бігусом".

Согласно данным электронной декларации, из недвижимости у семьи Татьяны Пехньо есть дом на 719 кв.м. с земельным участком в 16 соток в с.Петропавловская Борщаговка под Киевом (до недавнего времени записан на 90-летнюю свекровь Пехньо, этой весной – переоформлен на мужа), квартира 32 кв.м. в Киеве, 11 соток земли в Лалово (Закарпатская область). Также семья уложилась в строительство квартиры на 122,5 кв.м. и паркоместа, где именно – неизвестно.

Из транспортных средств Пехньо задекларировала Hyndai Santa FE мужа (2008 г., приобретенный за 7 тыс. долл.) и Suzuki Grand Vitara сына (2008г., приобретенный новым за 27 тыс. долл.). Также у дочери Пехньо раньше была HONDA CR-V (подержанная стоит от 20 тыс. долл.), сейчас она также является владелицей дома 300 кв.м. в Дмитровке.

Также супруги Пехньо задекларировали немало наличности, в общем 50 тыс. долл. и 2,90 млн грн.

Согласно декларации, Татьяна Пехньо в среднем зарабатывает около 22 тыс. грн. на месяц. Муж Татьяны Пехньо, Василий Пехньо, ученый, сейчас возглавляет Институт общей и неорганической химии. Согласно его декларации, в среднем месячный доход составляет 27 тыс. грн (зарплата, пенсия и помощь от государства). Сын сейчас учится на медика, дочь тоже медик.

На просьбу объяснить состояние семьи, Татьяна Пехньо настаивала, что они не такие уж и впечатляющие: "Наши доходы это не только доходы наши с мужем, а многолетние и всей нашей семьи. Дом (здание) приобретен родителями мужа, 16 лет назад. По состоянию на сегодняшний день зданию 23 года. Рыночная стоимость, которую перед заполнением декларации мы все же попросили родителей провести оценку, составляет около 20 тыс. у.е.".

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Вместе с тем, за 20 тыс. долл. (около полумиллиона гривен по нынешнему курсу) сейчас в Петропавловской Борщаговке найти дом не удалось. Самый дешевый вариант, площадью в 16 раз меньше дома Пехньо, стоит 35 тысяч долларов.

Тем временем пациентки, которые попадали в КГРД №2 за последние несколько лет, рассказывают с одной стороны об отсутствии в больнице элементарных медикаментов, с другой - о "добровольно-принудительных" благотворительных взносах.

Вместе с тем главный врач отрицает существование в ее больнице практики по неофициальным договоренностям и доплатами врачам, касательно официального благотворительного взноса – убеждает, что он именно добровольный и фиксированной суммы не существует. По словам самой Пехньо, при бюджетном финансировании в 28 млн грн в год общая сумма благотворительных взносов (денежная и вещевая помощь) составляет в пределах 7-8 млн грн. За счет этих средств больница перекрывает нехватку бюджетного финансирования для закупки продовольствия, лекарств и оборудования.

Ранее журналисты сообщали, что глава Департамента по надзору за соблюдением законов в уголовном производстве и координации правоохранительной деятельности Генпрокуратуры Владимир Бедрикивский живет в большом имении под Киевом, записанном на его мать.