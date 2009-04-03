Ющенко подписал закон о социальной защите милиции

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Закон Украины № 1142-VІ “О внесении изменения в статью 22 Закона Украины «О милиции» в части совершенствования социальной защиты работников милиции”.

Текст документа обнародован официальным представительством главы государства.

Как сообщал УНИАН, 18 марта Верховная Рада внесла изменения в статью 22 Закона Украины «О милиции» относительно совершенствования социальной защиты работников милиции.

Целью принятия данного закона является сохранение достигнутого уровня социальной защиты работников милиции.

Законом работникам органов внутренних дел гарантируется бесплатное медицинское обеспечение, которое осуществляется в лечебно-профилактических заведениях Министерства внутренних дел Украины.

Изменение подчинения заведений здравоохранения, подчиненного МВД Украины, может осуществляться только на основании закона.

Закон вступает в силу со дня его опубликования.