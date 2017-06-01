Активистам и правозащитникам в Крыму все больше "закручивают гайки" – адвокат

Крымский адвокат и правозащитник Эмиль Курбединов подчеркивает, что гражданским активистам и правозащитникам в оккупированном Россией Крыму все больше "закручивают гайки".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге в Киеве.

Комментируя ситуацию с защитой прав человека в Крыму, Курбединов подчеркнул, что "никакого спада давления на гражданских активистов, правозащитников мы не наблюдаем". "Наоборот: гайки, так сказать, закручиваются, преследования продолжаются. То есть, давление на все это сообщество нарастает", - сказал Курбединов.

По его словам, лишь за первые три месяца этого года "десятки гражданских активистов подверглись арестам, отсидели от 5 до 15 суток в тюрьмах".

В то же время, заявил адвокат, эти люди "все равно выходили, и все равно приходили на обыски, все равно приходили на суды, все равно стримили, снимали видео и представляли это общественности". "То есть, все равно продолжали вести свою мирную гражданскую борьбу в той форме, в которой они видят ее, и в той форме, в которой считают более или менее эффективной", - сказал правозащитник и напомнил, что в Крыму преследуют и журналистов.

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Как отметил Курбединов, Россия пыталась создать информационный вакуум вокруг судебных процессов, которые проходят в Крыму. "Мы более или менее брешь в обороне пробили своими действиями - действиями моих коллег и самих гражданских активистов", - добавил он.

В то же время, подчеркнул адвокат, РФ вновь пытается проводить "политически мотивированные судебные заседания в закрытом режиме". "Поводом явился последний террористический акт в Санкт-Петербурге (3 апреля в метро - УНИАН). Прокурор в своем ходатайстве перед судом пишет, что в связи с терактом в России мы считаем, что социально-политическое положение в России нестабильно, а эти дела - по обвинению в терроризме, и поэтому мы просим закрыть процесс", - сказал Курбединов. По его словам, это является нарушением и международного, и национального права.

Правозащитник также назвал и положительные моменты даже при такой ситуации. "Правозащитники и гражданские активисты, юристы, адвокаты не поддаются на эти запугивания. Они продолжают свою работу, они наоборот сплочаются. Гражданские активисты и родственники политзаключенных начали создавать определенные платформы", - сказал Курбединов.

Он заявил, что всем этим людям очень важна поддержка из материковой Украины, в частности, со стороны журналистов и правозащитников.