В Мариуполе задержали экс-милиционера, который продал боевикам доступ к базам ГАИ (фото, видео)

В Мариуполе правоохранители задержали бывшего милиционера, который незаконно реализовывал е-ключи доступа к базе данных Госавтоинспекции Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Читайте такжеНедалеко от Марьинки погиб украинский военный - штаб

«Правоохранители установили, что мужчина в начале российской агрессии на Донбассе уволился из органов внутренних дел Украины. Работник автоинспекции присвоил почти 450 е-ключей, которые были у него на хранении. Стоимость устройств в то время превышала 400 тыс. грн», - говорится в сообщении.

Сотрудники спецслужбы задокументировали, что экс-милиционер, находясь во временно оккупированном Донецке, через Интернет подыскивал клиентов на е-ключи. На территории, подконтрольной украинской власти, он реализовывал товар через знакомых в Мариуполе.

Оперативники спецслужбы задержали злоумышленника, когда он лично приехал в Мариуполь для продажи заказчикам 20 е-ключей.

По информации спецслужбы, бывший милиционер предоставил доступ к базам данных о владельцах автомобилей, об арестованных транспортных средствах и находящихся в розыске представителям незаконных вооруженных формирований «ДНР».

Против него открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственные действия.