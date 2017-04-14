Экстрадированному из России экс-начальнику киевской ГАИ Макаренко назначили залог в 5 миллионов гривень

Печерской районный суд Киева сегодня избрал экс-начальнику киевского управления ГАИ Николаю Макаренко меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 5 млн грн. Об этом сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

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«По ходатайству столичной прокуратуры экс-начальник ГАИ Киева Николай Макаренко арестован с возможностью внесения залога в сумме 5 млн грн. Такую меру пресечения для бывшего чиновника сегодня избрал Печерский райсуд столицы», - написала она.

Как сообщал УНИАН, Макаренко с марта 2016 года находился в международном розыске в связи с расследованием, которое проводила столичная прокуратура по фактам систематического получения им неправомерной выгоды. Его задержали в сентябре 2016 года в московском аэропорту «Домодедово», 7 апреля 2017 года стало известно, что Макаренко был экстрадирован из РФ в Украину.

По данным следствия, Макаренко совместно с начальником отдела регистрационно-экзаменационной работы УГАИ МВД в Киеве и при пособничестве директора одного из ООО организовали преступную схему получения взяток от подчиненных структур ГАИ.

В апреле 2015 года Макаренко объявили о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).