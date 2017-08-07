В пришкольных лагерях Кривого Рога будет организована дополнительная третья смена

С начала летних каникул за две смены в 116 пришкольных лагерях отдохнуло более 18 тысяч школьников. Из них около 2 тысяч - дети льготной категории.

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Начальник управления образования и науки Татьяна Крипак сказала: «К нам обращались родители с просьбой открыть еще одну, дополнительную, смену. По поручению мэра принято решение открыть дополнительную, третью смену в двух пришкольных лагерях", сообщает krnews.ua.

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Третья смена будет работать в школах Центрально-Городского района - 22 и еврейской школе. Здесь, с 7 по 23 августа отдохнут 70 ребят.

Также, продолжается оздоровительный сезон в загородных коммунальных оздоровительных лагерях. Дети отдыхают в Гуровском лесу Кировоградской области, а также на берегу Черного моря Херсонской области. В лагерях «Слава», «Солнечный» и «Перлина Криворіжжя» этим летом за счет городского бюджета уже отдохнуло 2502 ребенка.

В целом, с начала лета в детских оздоровительных лагерях уже отдохнуло более 27 тысяч юных криворожан.