50 детей из Луганской области будут отдыхают в лагере "Лесной берег" на Житомирщине
20:39, 04 августа 2017Общество
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От власти детям были вручены вкусные подарки, а гостям из Луганской области – символические сувениры.
В 3-ю смену в лагере отдыхает 250 детей / фото oda.zt.gov.ua
50 детей из Луганской области отдыхают в лагере "Лесной берег" на Житомирщине, сообщили УНИАН в пресс-службе Житомирской ОГА.
Торжественное открытие уже третьей смены в лагере состоялось сегодня, 4 августа.
От власти детям были вручены вкусные подарки, а гостям из Луганской области – символические сувениры.
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В общем, в 3-ю смену в лагере отдыхает 250 детей.
Напомним, что в областном бюджете на 2017 год предусмотрено 15 млн 485,8 тыс. гривен на приобретение путевок в детские оздоровительные учреждения. За эти средства оздоровить и отправить на отдых планируется 24 тыс. 221 ребенка.
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