Два человека остаются в реанимации в тяжелом состоянии после резни в львовской психбольнице

Руководство заведения сегодня обещало прокомментировать, почему осужденного за убийство пациента, в стадии обострения болезни не изолировали надлежащим образом. Но до сих пор никто из администрации так и не появился на рабочем месте.

Читайте такжеПолиция показала видео освобождения десятков заложников из психбольницы во ЛьвовеКак сообщал УНИАН, 4 августа около 19.00 в Франковский отдел полиции поступило сообщение от работника львовского психиатрической больницы, расположенной по улице Кульпарковской, о том, что в одном из отделений медицинского учреждения пациент удерживает заложников, угрожая учинить над ними физическую расправу. В общем он удерживал 76 заложников, 10 заложников и 5 полицейских получили травмы различной степени тяжести.