В оккупированном Крыму ввели графики отключения электроснабжения

Российские энергетики ввели графики временного отключения электроснабжения на южном берегу оккупированного Крыма из-за превышения допустимой нагрузки на воздушной линии "Симферопольская - Ялта".

Об этом сообщает «Левый берег».

«6 августа, в 10:33 в соответствии с Москвой, отдана команда на ввод графиков временного отключения потребления в объеме 8 МВт (...) в энергорайоне ЮБК. Причина: превышение допустимой токовой нагрузки на ВЛ 110 кВ "Симферопольская - Ялта". Информация уточняется», - заявили в Минэнерго РФ.

Читайте такжеНа заправках оккупированного Крыма нет бензина и дизтоплива - СМИ

Отмечается, что на полуострове из-за установившейся жары 38-40 градусов по Цельсию жители активно пользуются кондиционерами.